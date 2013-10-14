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جامعة كفر الشيخ تنعى المغازى عميد كلية التربية

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جامعة كفر الشيخ تنعى المغازى عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ تنعى المغازى عميد كلية التربية

شيع الآلاف من الأساتذة والطلاب والأهالى والخريجين, أمس الأحد، جثمان الدكتور خيرى المغازى عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ، وهو أول عميد كلية بالانتخاب.

وأكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جميع هيئة التدريس بالجامعة وطلابها ينعون الدكتور خيرى المغازى عميد كلية التربية الذى وافته المنية أول أمس.

وأشار مصطفى القصى رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان, فى تصريحات صحفية, أن وفاة المغازى, أثرت فى كل هيئة التدريس والطلاب والمراكز الحقوقية نظراً لما يتمتع به المغازى - رحمه الله - من دماثة الخلق وحرصه على الطلاب فكان أول عميد ينال حب كل طلاب التربية بدون استثناء ويفوز بالعمادة بفارق كبير.

وأضاف أن الجامعة خسرت رجلاً من رجال علم النفس التعليمى المعدودين فى ، نظراً لعطائه ولكثرة كتبه وأبحاثه المتعددة

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