اليوم.. الصوفيون يحتفلون بالليلة الختامية لمولد "أبو الحسن الشاذلى"

تحتفل اليوم الاثنين الطرق الصوفية ومريديها، بالليلة الختامية للاحتفال بمولد الشيخ أبو الحسن الشاذلى والمقام جنوب مدينة مرسى علم، والذى يشاركه فيها من ضمن المحبين للشيخ أبو الحسن الشاذلى من المصريين والعرب.

ويقع مقام سيدى أبو الحسن الشاذلى تحديداً بمنطقة جبل حميثرة جنوب مدينة مرسى علم بما يقارب بـ150 كيلو متر، والتى تسمى تلك المنطقة أو القرية نسبة إليه "بقرية أبو الحسن الشاذلى".

> ويشهد الاحتفال العديد من زائرى الصوفية وأقطاب ومحبى العارف بالله الشيخ أبو الحسن الشاذلى من مختلف المحافظات والدول العربية، وبعض القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية من الصوفيين.

ومن جانبها تقوم محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى علم، برئاسة اللواء إسماعيل سلامة رئيس المدينة بتوفير جميع الإمكانيات من تأمين وخدمات مرورية وسيارات تابعة لهيئة الإسعاف للطوارئ وغيرها، وكذا توفير مياه الشرب بكميات إضافية، ومولدات لتوليد الكهرباء وغيرها من الخدمات الممكنة.