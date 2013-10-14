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قيادات سودانية تحذر من وجود حشود عسكرية للجيش الشعبى بالقرب من منطقة أبيى

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قيادات سودانية تحذر من وجود حشود عسكرية للجيش الشعبى بالقرب من منطقة أبيى قيادات سودانية تحذر من وجود حشود عسكرية للجيش الشعبى بالقرب من منطقة أبيى

أكدت قيادات بقبيلة "المسيرية" السودانية وجود حشود عسكرية للجيش الشعبى، بالقرب من منطقة "أبيى"، المتنازع علها بين دولتى السودان، وحذرت من محاولة حكومة جنوب السودان فرض سياسة الأمر الواقع الذى يشكل انتهاكاً لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقى القاضى بإيقاف إجراء استفتاء أبيى من طرف واحد.

ودعا آدم عبد الرحمن الرضى القيادى بالمسيرية فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية، أمس الأحد، القوات الأممية بالمنطقة للقيام بدورها فى حماية المنطقة والمواطنين، وتأمين حركة "رعاة المسيرية" تجاه جنوب بحر العرب.

وأوضح الرضى أن المسيرية يرحبون بالقرارات الهادفة لحفظ الأمن والاستقرار بمنطقة أبيى، وتكوين المؤسسات المدنية بما يعزز التعايش السلمى بين القبائل التى تقطن المنطقة.. مشيراً إلى أن قبيلة المسيرية لديهم أكثر من 15 ألف مجند جاهزين للدفاع عن المنطقة، ضد أى محاولات اعتداء من الذين يحاولون استهداف أرواح وممتلكات المواطنين.

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