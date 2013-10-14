وزير الطيران: قرية بضائع بسوهاج تهدف لتصدير منتجات الصعيد

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، أن دراسته لإنشاء قرية بضائع بمطار سوهاج تهدف فى الأساس لمساعدة مصانع الصعيد فى تصدير منتجاتها عقب عودتها للعمل مجدداً بعد إغلاق بعضها لفترة خلال الأحداث الأمنية الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال "فاضل"، لـ"اليوم السابع"، إن خطة دراسته لإنشاء قرية بضائع والتى تهدف لتطوير الصناعة بالصعيد هى فى الأساس تنفيذاً لسياسة دكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، التى تهدف إلى الارتقاء بالصعيد والاهتمام بأهله وثرواته الطبيعية، مضيفاً أن القرية الجديدة فى حال تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى تصدير منتجات مصانع الصعيد إلى دول العالم، مما يسهم بالضرورة فى الارتقاء بالجنوب وزيادة فرص العمل، وتحسين دخول المواطنين، وغيرها من التطورات الإيجابية الناتجة عن ازدهار الصناعة.

جدير بالذكر أن قرار وزير الطيران بدراسة إنشاء قرية البضائع تم إعلانه خلال جولته التفقدية التى قام بها بمطار سوهاج برفقة اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات.