مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام في إقليم دارفور

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، إن ثلاثة سنغاليين من أفراد القوة قتلوا، وأصيب آخر في إقليم دارفور غرب السودان، الأحد، في كمين نصبه لهم مسلحين.

وقالت «يوناميد»، في بيان، إن عناصر من شرطة البعثة كانت ترافق قافلة مياه من بلدة الجنينة إلى مقرها الإقليمي في غرب دارفور.

وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة «يوناميد» محمد بن شمباس، إن الجيش السوداني طارد المسلحين المجهولين واشتبك معهم في معركة جرى خلالها تبادل إطلاق النيران. وقال إن هناك تقارير عن سقوط ضحايا من كلا الجانبين في الاشتباك.

وأضاف «بن شمباس»: «مثل هذه الحوادث بمثابة تذكير لنا جميعا للثمن الكبير الذي يدفعه الجميع في غياب السلام، قدمت قواتنا لحفظ السلام التضحيات الكبرى خلال سعيها لإحلال السلام في دارفور».

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم، وقال: «في كثير من الأحيان تتعرض قوات (يوناميد) لحفظ السلام للهجوم والقتل أثناء أداء واجبهم في الوقت الذي يساعدون فيه السودانيين على تحقيق السلام في دارفور».