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تهيئة 58 نفقاً بمكة المكرمة لتسهيل تنقلات الحجيج

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تهيئة 58 نفقاً بمكة المكرمة لتسهيل تنقلات الحجيج تهيئة 58 نفقاً بمكة المكرمة لتسهيل تنقلات الحجيج

    شكلت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الفرق الميدانية الفنية للكشف على مدى جاهزية الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتأكد من سلامة جميع عناصرها ومحتوياتها خلال الموسم.

أوضح ذلك المهندس خالد بن محمد الهيج وكيل امين العاصمة المقدسه للتعمير والمشاريع وقال ان ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة كافة سبل الراحة لهم والمحافظة على الوجه الحضاري الجميل للعاصمة المقدسة، حيث تساهم الأنفاق بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وتسهيل حركة التنقل فيما بينها.

وتضم مكة المكرمة (58) نفقاً منها(12) نفقاً للمشاة ويبلغ طولها الاجمالي(35) كيلو متراً وهي تعمل في مجملها بواسطة (32) محطة تحكم وتحتوي على أكثر من (48000) وحدة إنارة صوديوم وفلورسنت و(451) مروحة نفاثة للتهوية و(36) مولدا كهربائيا احتياطيا و(38) مضخة مياه مرتفعة الضغط لإطفاء الحريق و(35) خزان مياه علويا وسفليا و(9) أنظمة للحاسب الآلي في بعض الأنفاق و(9) أجهزة حساسات لغاز أول أكسيد الكربون و(182) جهاز أحساس بدرجة الحرارة والرطوبة في أنفاق المشاة، إضافة إلى حوالي (500) جهاز حساس لقياس مدى الرؤية وسرعة الهواء وتدفق المياه وغير ذلك.

أما نفق المرور بالسوق الصغير فهو يمر من خلال المنطقة المركزية ويبلغ طوله أكثر من (3000) متر وهو يربط شارع أم القرى وطريق الملك عبدالعزيز وشارع أجياد وشارع جبل الكعبة ويحتوي على (68) مروحة نفاثة وتعزيزية وسحب و(882) كشاف صوديوم و(2123) كشاف فلورسنت و(5) مولدات احتياطية و(8) سلالم كهربائية و(4) أجهزة قياس نسبة أول أكسيد الكربون إضافة إلى أجهزة الحساسات الموجودة لقياس نسبة الدخان والحرارة ومستوى الأمطار وغيرها. واختتم الهيج مشيراً الى أن الأمانة لديها العديد من فرق الصيانة الفنية للتأكد من سلامة الأنفاق وللقيام بالمتابعة الميدانية الدائمة لها.

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