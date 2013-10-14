«أمانة الرياض» تطلق تطبيقاً ذكياً للأضاحي

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيقاً حديثاً يعمل على الأجهزة الذكية (الإندرويد) تحت مسمى «البرنامج الموسمي للأضاحي».

وطورت «الأمانة» التطبيق بشكل جديد اشتمل على معلومات عن البرنامج الموسمي للأضاحي وخرائط للمواقع المؤقتة لبيع الأغنام، إضافة إلى استلام وتسليم الأضاحي، وخرائط الوصول للمسالخ الأهلية، وخرائط الوصول للأسواق الماشية، وإمكان تحديد اقرب نقطة وصول للمسالخ ونقاط الذبح المحددة، وكذلك إمكان تحديد مسار الوصول للمواقع المحددة من خلال الربط ب «خرائط غوغل»، إضافة إلى المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الملاحظات والشكاوى للإدارة من خلال التطبيق.

كما يوفر البرنامج خدمة (مؤشر أسعار الأضاحي) التي تحتوي على معلومات عن متوسط أسعار الأغنام في أسواق الماشية بمدينة الرياض.