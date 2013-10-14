خطة كاملة للتفويج وإدارة الحشود في مسارات محددة بمنشأة الجمرات الحديثة

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد ان عقدت عدة ورش عمل واجتماعات مع كافة الجهات المعنية بأمور الحج لدراسة وتقييم موسم حج 1433ه خطة متكاملة لتفويج حجاج بيت الله الحرام داخل منشأة الجمرات تهدف إلى توزيع الحجيج على كافة أدوار المنشأة لتجنب الزحام والتكدس، وتيسير أداء الحجاج لهذا النسك من مناسك الحج.

اوضح ذلك مدير عام ادارة تنفيذ مشروعات المشاعر المقدسة والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالحج المهندس سعود بن حمدان الذكري، وقال ان الوزارة ستستفيد في خطتها لتشغيل وصيانة منشأة الجمرات هذا العام من مشروع ربط منطقة الشعيبين والمعيصم بالدور الثالث (المستوى الرابع)، وكذلك ربط منطقة العزيزية بالدور الثاني (المستوى الثالث) بالمنشأة - واللذان تم تشغيلهما في حج عام 1433ه بتشطبيات مؤقتة – وذلك بعد أن تم استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات وتركيب السيور الكهربائية بمشروع الشعيبين في زيادة عدد الحجاج الراجمين في الطابقين إلى ما يقرب من 30% من إجمالي عدد الحجاج الراجمين.

واشار المهندس سعود الذكري ان الخطة التي أعدتها الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالوزارة تضمنت إجراءات لتحقيق الانسيابية في جميع مداخل ومخارج المنشأة والبالغ عددها 11 مدخلاً و12 مخرجاً إضافة لتخفيف عناء السير على الحجاج قدر الإمكان بزيادة الاعتماد على السلالم المتحركة في نقل الحجاج إلى جميع طوابق المنشأة بما في ذلك الطابق الرابع (المستوى الخامس) والذي تم تخصيصه للحجاج مستخدمي قطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى قطار المشاعر المقدسة انتشار عدد كبير من الورش المتنقلة لإصلاح أي مشكلة أو أعطال مفاجئة في أنظمة الإضاءة والتكييف والتبريد والمصاعد بمنشأة الجمرات طوال موسم الحج.

وأكد مدير عام ادارة تنفيذ المشروعات بالمشاعر المقدسة والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالحج ان الوزارة عمدت إلى تنفيذ آلية لإدارة الحشود من نهاية مشعر مزدلفة إلى ساحة الجمرات الغربية عبر غرفة العمليات المتكاملة بالمنشأة والتي يتم إدارتها بالتنسيق مع الأمن العام على ضوء ما تنقله الكاميرات المنتشرة في جميع أرجاء منطقة الجمرات والساحات المحيطة بها حرصاً على راحة الحجاج بمنشأة الجمرات.

وقال ان الوزارة أصدرت دليلاً ارشادياً للمسارات التي يمكن أن يسلكها الحجاج للوصول لمنطقة الجمرات وفقاً لنظام المسارات والاتجاه الواحد والذي تم تطبيقه بنجاح في حج العام الماضي ويستمر في حج هذا العام، وقد تم تنفيذه من خلال عقد عدد من الورش بحضور خبراء في هذا المجال مبيناً ان هناك خططا بديلة يمكن استخدامها اذا دعا الامر لذلك وفقا لآلية معينة.

وأشار المهندس الذكري ان هذا الدليل يوضح نظام المسارات بحيث يسلك القادمون من مخيمات مشعر منى عبر شارع الجوهرة وسوق العرب المسار المؤدي إلى الدور الأرضي (المستوى الأول) بالمنشأة، ورمي الجمرات ثم العودة إلى مخيماتهم عبر مسارات الاتجاه العكسي أو إكمال مسارهم باتجاه مكة المكرمة - بينما يسلك القادمون من مشعر منى عبر طريق الملك فهد والشارع الجديد وطريق المشاة الجنوبي المظلل مسارين يوصلان إلى الدور الأول (المستوى الثاني) - بحيث يمكنهم العودة بعد رمي الجمرات إلى مخيماتهم عبر مسارات للرجوع أو الاستمرار في اتجاه مكة المكرمة والحرم الشريف.

وبالنسبة للحجاج القادمين من منطقة العزيزية وريع صدقي وطريق المشاة المظلل أو القادمين من شارع العدل ومكة المكرمة أن يسلكوا مسارين جانبيين لدخول الطابق الثاني (المستوى الثالث) من المنشأة، بالإضافة إلى المسارات التي يمكن أن يسلكها الحجاج القادمون من منطقة الشعيبين والمعيصم وعمائر اسكان الحجاج علي سفوح الجبال ومجر الكبش للوصول إلى الدور الثالث (المستوي الرابع) بالمنشأة عبر الأنفاق والجسور التي تعبر طريق الملك فهد، ويسلك القادمون من منى ومنطقة ريع صدقي طريق الملك عبد العزيز للوصول إلى الدور الرابع (المستوى الخامس) للمنشأة والذي يستقبل أيضاً الحجاج مستخدمي قطار المشاعر المقدسة.

وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية لمساعدة الحجاج على استخدام المسارات القريبة من مخيماتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات الحج والطوافة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتفويج الحجاج لرمي الجمرات، وفي المسارات المحددة لها.

كما أصدرت الوزارة عدداً كبيراً من المطبوعات لتوعية الحجاج بمخاطر الافتراش في جميع ساحات وطرق الجمرات والتي تم تخطيطها بما لا يسمح بتاتاً بالافتراش فيها بالإضافة إلى التوعية بمخاطر حمل الأمتعة للجمرات مع بيان ما أكد به العلماء من التوكيل في الرمي لأصحاب الأعذار من الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بما يجنبهم المشقة.