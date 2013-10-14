تجربتان وهميتان بمستشفى منى الجسر للوقوف على الاستعدادات

نفذ مستشفى منى الجسر أسوة بما يتم سنوياً تجربتين فرضيتين لخطة وهمية من أجل الوقوف على استعداد المستشفى لمواجهة أي حالات طارئة لا سمح الله والوقوف على تدريب العاملين لمواجهة هذه المواقف الطارئة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالمستشفى.

وأكد مدير قسم الطوارئ بالمستشفى الدكتور فراس اسكندراني أن التجارب الوهمية أجريت بشكل مفاجئ للعاملين حيث أعلنت البلاغات الطبية وحالة الاستنفار بالمستشفى واستقبلت في التجربة الأولى ١٠ حالات بينها حالة وفاة حيث وزعت على أقسام الطوارئ وتم تحويل الحالات الخطيرة للعناية المركزة وتنويم بقية الحالات وكما هو الحال مع التجربة الفرضية الأخرى، وفي التجربتين جرى استقبال وفرز الحالات وتوزيعها على أقسام المستشفى بالتعاون واستنفار الكوادر الطبية والتمريضية.

وبين اسكندراني أن التجارب الفرضية المتتالية والتي تأتي بشكل مفاجئ، تهدف لقياس جاهزية العاملين وتقييم الأعمال والإجراءات وتحفيز العاملين وتدريبهم للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الاسكندراني نجاح التجربتين بمشاركة النقطة الأمنية بالمستشفى.