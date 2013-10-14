انسيابية تاريخية لتصعيد الحجاج وانخفاض نسبة المخالفين 60%

انعكست حالة تأهب الجهات الأمنية في منع تسلل الحجاج غير النظاميين في منافذ مكة المكرمة على المشهد العام في شوارع منى أمس التي شهدت تصعيد حجاج بيت الله الحرام ووفقاً لجولة «الرياض» أمس على مشعر منى فإن انسيابية غير معهودة شهدتها منى أمس تمثلت في انحسار مساحات المشي العشوائي للحجاج وانخفاض نسبة الافتراش بشكل ملحوظ.

ومنذ ليلة الثامن من الجاري شهدت منافذ ومداخل مكة المكرمة على الطرق السريعة حالة واضحة من تدفق الحجاج المخالفين لأنظمة الحج ولا يحملون تصاريح رسمية كأكثر الأيام زحاماً في الوقت الذي طوقت فيه الدوريات الأمنية والجوازات مداخل العاصمة المقدسة والمعابر البرية الترابية حيث تم نشر الدوريات الأمنية على نقاط الفرز وعلى طول الطرق المؤدية لمكة المكرمة حيث رصدت «الرياض» مئات الحجاج غير النظامين يتدفقون عبر طريق المدينة - مكة المكرمة السريع وأمام مركز النوارية المتاخم لموقف حجز السيارات.

توافد الحجاج غير النظاميين قوبل بسيارات مخالفة تحمل الركاب من جوار نقاط الفرز والمنع إلى داخل مكة المكرمة مما حول المناطق المتاخمة لنقاط الفرز إلى مواقف رائجة لنقل الركاب إلى الحرم المكي ورصدت الرياض أكثر من 100 مركبة من المركبات الصغيرة والحافلات فئة 15 راكبا تساوم المخالفين بأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 50 ريالا لمسافة لا تزيد عن 10 كم.

وكشفت جولة «الرياض» تحمل حجاج مخالفون وعثاء المشي ليلاً في الظلام الدامس وداخل بطون الأودية بمرافقة نساء وفتيات لتجاوز نقاط الفرز لكن مراقبين ومتابعين قدر نسبة انخفاض الحجاج المتسربين بأكثر من 60% قياساً بالعام الماضي.