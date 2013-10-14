أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

التميمي رئيساً لبلدي الدلم.. والسماري نائباً له

Google+ Print
التميمي رئيساً لبلدي الدلم.. والسماري نائباً له التميمي رئيساً لبلدي الدلم.. والسماري نائباً له

    خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس البلدي بالدلم لاختيار رئيس للمجلس ونائبه تم تجديد الترشيح للأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله التميمي رئيساً للمجلس والأستاذ عبدالله بن راشد السماري نائباً له للمرة الثانية دون منازع. من جانبه شكر الأستاذ عبدالعزيز التميمي الأعضاء على ثقتهم لترشيحه رئيساً للمجلس ووعدهم بأن يقدم ما يستطيع للمجلس وألا يدخر وقتاً ولا جهداً في سبيل الرقي بالعمل البلدي بما يضمن استمراريته على أحسن وجه، من جهته أشار الأستاذ عبدالله السماري نائب رئيس المجلس أن ترشحه للمرة الثانية سيعطيه المزيد من العطاء والحماس لبذل المزيد من الجهد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية