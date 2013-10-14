التميمي رئيساً لبلدي الدلم.. والسماري نائباً له

خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس البلدي بالدلم لاختيار رئيس للمجلس ونائبه تم تجديد الترشيح للأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله التميمي رئيساً للمجلس والأستاذ عبدالله بن راشد السماري نائباً له للمرة الثانية دون منازع. من جانبه شكر الأستاذ عبدالعزيز التميمي الأعضاء على ثقتهم لترشيحه رئيساً للمجلس ووعدهم بأن يقدم ما يستطيع للمجلس وألا يدخر وقتاً ولا جهداً في سبيل الرقي بالعمل البلدي بما يضمن استمراريته على أحسن وجه، من جهته أشار الأستاذ عبدالله السماري نائب رئيس المجلس أن ترشحه للمرة الثانية سيعطيه المزيد من العطاء والحماس لبذل المزيد من الجهد.