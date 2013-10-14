"تموين" جنوب سيناء يستقبل "الأضحى" بحملات تفتيشية على منافذ بيع اللحوم

أكد ثروت عفيفى مدير عام مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقرر تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسماك والمطاعم للتفتيش على صلاحية اللحوم المعروضة للبيع، مضيفًا أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف بباقى المدن لحل مشاكل المواطنين ومتابعة ورود حصة البوتاجاز على مستوى المحافظة مع الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأشار عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد، إلى أنه تم تخفيض لعدد من أنواع السلع الرئيسية بمجمعات الأهرام وخاصة اللحوم بأنواعها والدقيق، موضحًا أنه قد ورد للمحافظة 10 أطنان من اللحوم والدواجن المجمدة إضافة إلى المطروح بمنافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع: "أن هناك خطة للإشراف والمرور على المخابز وتشغليها بالكامل ومتابعة الإنتاج خلال العيد إلى جانب توفر المواد البترولية حيث يتم متابعة الأرصدة اليومية المتواجدة بالمحطات والمشحونات التى تصل المحطات".

وفى سياق متصل قال الشيخ محمود رياض شوشة وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية استعدت لاستقبال الأضحى بتجهيز 10 ساحة و53 مسجدا بمدن المحافظة لصلاة العيد منها ثلاث ساحات بمدنية طور سيناء وساحة الشهداء بمدنية شرم الشيخ وساحة لكل مدنية بمدن المحافظة، كما تم توفير إمام وآخر بديل لكل ساحة لأداء صلاة العيد وسوف تتناول خطبة العيد فضل الوحدة والحث على حقن الدماء.