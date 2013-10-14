"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ: صلاة عيد الأضحى ستقام بدوران النصر

أكد المهندس حسام عز الدين, أمين عام حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ, أن الأحزاب والحركات السياسية وحزب المصريين الأحرار اتفقوا جميعاً على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بدوران النصر على غرار صلاة عيد الفطر المبارك الماضى.

وأضاف المهندس وليد سليمان عضو الحركة الشعبية, فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد, أنه تم الاتفاق مع محافظة كفر الشيخ على إقامة صلاة العيد بشكل رسمى بدوران النصر لتكون أول صلاة يشهدها الدوران منذ إعلان كفر الشيخ محافظة مستقلة وانفصالها عن الغربية.

وأشار إلى أن مديرية الأمن ستؤمن الميدان بالتعاون مع القوى الشعبية والحركات السياسية المتعددة, مؤكداً أن تنظيم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لن يقتصر على حزب بعينه أو حركة بعينها.