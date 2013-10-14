احذر.. الروائح الكريهة حيث تخفى بداخلها آلاف الميكروبات

هل تعتقد أن الروائح الكريهة تمر ولا تتأثر بها، من الخطأ اعتقاد ذلك فهى تحوى بطياتها آلاف الميكروبات الضارة لأجسادنا.

أوضح لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الروائح بشكل عام هى مواد كيمائية تنبعث فى الهواء فنستنشقها ونشمها، ويتم الشم عن طريق خلايا الشم الموجودة فى سقف الأنف، والتى تستقبل الروائح بعد إذابتها فى مخاط الأنف ثم تصل بعد ذلك إلى المخ عن طريق الأعصاب فيتم ترجمتها فى المخ إلى روائح تقترن بمسمياته التى تجعلنا نميز الروائح ونفرق بعضها بعضا.

ويعتبر تعداد خلايا الشم حوالى 10 ملايين، وتحتل خلايا الشم فى الإنسان من 5 إلى 10سم مربع فقط، بينما مساحتها فى القطة 25 سم مربع والكلب 170 سم مربع الذى يتفوق على الإنسان أيضاً فى كثافة الأعصاب التى تغذى خلايا الشم.

وبين دكتور مجدى أن الروائح الكريهة تجلب الكوابيس وتسبب التوتر كما أنها تحتوى على آلاف الميكروبات الضارة التى تضر بالإنسان، وعلى الجانب الآخر يشير إلى أن الروائح الجميلة تساعد على الأحلام الجميلة التى تزيل التعب من الجسم وتكسب السعادة.

ومن الهام جدا توافر التربية البيئية وهى الهامة لتنمية سلوك النظافة عند الأجيال من خلال التركيز على نظافة المدارس وما حولها، فتصبح النظافة عادة متبعة فى "البيت، الشارع، المدرسة، المصنع، المطعم وكافة الأماكن العامة" لتكن النظافة سلوكاً يومياً، وعادة متبعة يتم تطبيقها.