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مرض كرون يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة

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مرض كرون يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة مرض كرون يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة

داء الأمعاء الالتهابِى هو التهاب مزمن فى كل أو جزء من الجهاز الهضمى، حيث تصبح الأمعاء ملتهبة ولونها أحمر. كما قال الدكتور جمال محمود غانم- استشارى الجهاز الهضمى والكبد، لافتاً إلى أن داء الأمعاء الالتهابى يشمل التهاب القولون التقرحى ومرض كرون.

أضاف غانم أن مرض كرون، أحياناً يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، يعتبر التهاب القولون التقرحى هو مرض التهاب الأمعاء الذى يسبب التهابا طويل الأمد فى جزء من الجهاز الهضمى.

وأوضح دكتور غانم أن الأعراض عادة ما تتطور مع مرور الوقت، وليس فجأة، وتؤثر فقط فى بطانة الأمعاء الغليظة القولون والمستقيم وبشكل عميق فى الأمعاء.

تابع غانم ومرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء الذى يسبب التهاب فى أى مكان على طول بطانة الجهاز الهضمى، ويصيب أى جزء من الأمعاء وليس فقط الأمعاء الغليظة، وغالبا ما ينتشر فى عمق الأنسجة المتضررة.

ويمكن أن يؤدى إلى آلام فى البطن والإسهال الحاد وسوء التغذية، ومن أسباب المرض وجد أن هناك بعض العوامل قد تكون سببا فى المرض، ومنها التالى:

جهاز المناعة بعض العلماء يعتقدون أن فيروس أو بكتيريا قد تؤدى إلى داء الأمعاء الالتهابى، الجهاز الهضمى يلتهب عندما يحاول الجهاز المناعى لمحاربة الكائنات الدقيقة.

قال جمال إن الالتهاب قد ينجم عن رد فعل المناعة الذاتية فى الجسم كرد فعل جهاز المناعة على الرغم من عدم وجود العوامل المسببة للأمراض، والوراثة قد تلعب دوراً فى ظهور داء الأمعاء الالتهابى.

وأكد غانم أن معظم الناس الذين لديهم مرض داء الأمعاء الالتهابى لم يكن لديهم تاريخ عائلى من هذا الاضطراب.

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مصر 365