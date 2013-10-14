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مؤتمر صحفى لوزيرى الشباب والتجارة حول توظيف العمالة الفنية.. الأحد

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مؤتمر صحفى لوزيرى الشباب والتجارة حول توظيف العمالة الفنية.. الأحد مؤتمر صحفى لوزيرى الشباب والتجارة حول توظيف العمالة الفنية.. الأحد

يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن تفاصيل الملتقى الثانى لتوظيف العمالة الفنية.

وسترعى وزارة الشباب ووزارة التجارة والصناعة الملتقى الثانى لتوظيف وتأهيل العمالة الفنية، الذى ينظمه مجلس التدريب الصناعى بالمشاركة مع شركة "جوب ماستر" يومى السبت والأحد فى الفترة من 26 و27 أكتوبر الجارى بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك بالملتقى أكثر من 50 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مختلف المجالات، منها، "صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، وسلسلة مطاعم، وصناعة مستحضرات، التجميل، وصناعة السيارات، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة الأجهزة المنزلية، والمقاولات والاستثمار العقارى"، وتقدم الشركات أكثر من 10 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة.

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