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الخرباوي: محاولة "بديع" تطبيق "الفكر القطبي" سبب سقوط "الإخوان"

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الخرباوي: محاولة "بديع" تطبيق "الفكر القطبي" سبب سقوط "الإخوان" الخرباوي: محاولة "بديع" تطبيق "الفكر القطبي" سبب سقوط "الإخوان"

كتب : محمد عاشور الإثنين 14-10-2013 02:38

قال المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن رؤية الجماعة أن من آمن بدعوتها فهو يمتلك الإيمان الصحيح، أما من لا يؤمن بدعوتها فهو إسلامه لم يكتمل.

وأشار الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، مع الإعلامي عماد الدين أديب، أن مذكرات "الدعوة والداعية"، التي كتبها حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لم يكتبها بنفسه، ولكنه أملاها للصحفي صالح عشماوي، مشيرا إلى أن هذه المذكرات توضح الفكر الحقيقي لجماعة الإخوان.

وأكد الخرباوي، أن سيد قطب ظهر وكأنه ليبراليًا من خلال مذكراته التي كتبها خلال إعارته للولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام ونصف، منوهًا بأن لقائه واختلاطه بالجماعة بلورت فكره التكفيري.

ونوه الخرباوي بأن محمد بديع، مرشد الإخوان الحالي، ومحمود عزت نائبه، كانا من أشد أنصار سيد قطب خلال تواجده بالسجن، وكانا يحاولان تطبيق الفكر القطبي، وهذا سبب سقوط الجماعة، على حد تعبيره.

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