"الصيادلة" تشكل لجنة لحل أزمة نقص 460 صنف دوائى بالأسواق

قال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة شكلت لجنة لمتابعة نواقص الأدوية وأسبابها فى الفترة الأخيرة، تمهيداً لتوفيرها.

وطالب وزارة الصحة بتشريعات لإلزام الشركات بالإنتاج دون الإخلال بمتطلبات السوق، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 460 صنفا به عجز بالأسواق.

وأكد أمين عام نقابة الصيادلة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تلقت عدة شكاوى من الصيادلة والمرضى، تفيد بنقص الأدوية بالسوق بمعدل يضر بالمريض المصرى الذى لا يجد دواءه بسعر منخفض.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن إصلاح المنظومة الصحية يبدأ من وزارة الصحة، لافتًا إلى ضرورة إصلاح منظومة شركات قطاع الأعمال، التى تعد أساس الصناعة الدوائية للدولة، وتتحمل إنتاج أدوية الفقراء.

وناشد نقيب الصيادلة وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وغرفة صناعة الدواء بتحمل مسئولياتهم فى توفير الدواء للمريض المصرى فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

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