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ممثل بعثة اليوناميد بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين

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ممثل بعثة اليوناميد بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين ممثل بعثة اليوناميد بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين

أدان ممثل بعثة منظمة "اليوناميد" لحفظ السلام بدارفور محمد بن شمباس، حادث مصرع أحد المراقبين العسكريين من جمهورية زامبيا، الذى لقى حتفه على يد مجموعة مسلحة بالفاشر (عاصمة شمال دارفور) يوم الجمعة الماضى.

وقال شمباس- فى تصريح صحفى أمس الأحد- إن أى اعتداء على قوات حفظ السلام، هو بمثابة جريمة حرب، مشيرا إلى أن الهدف من وجود موظفى اليوناميد، خدمة السلام وحماية أهل دارفور.

وناشد ممثل منظمة اليوناميد، حكومة السودان بذل ما فى وسعها للقبض على المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، مؤكدا استعداد اليوناميد التام للتعاون الوثيق مع السلطات المعنية بالسودان من أجل تحقيق ذلك.

وقدم شمباس التعازى إلى أهل جندى حفظ السلام وأصدقائه وإلى حكومة جمهورية زامبيا، كما أشاد بالتضحيات التى يبذلها حفظة السلام التابعين لليوناميد فى إطار جهودهم الدؤوبة لإحلال السلام فى دارفور.

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مصر 365