سفارة بريطانيا بعمان:12 مليون إسترلينى للأردن للتعامل مع أزمة لاجئى سوريا

أفاد الناطق الإعلامى باسم السفارة البريطانية فى عمان سامر ليبدة، أمس الأحد، بأن المملكة المتحدة ستقدم إلى الأردن 12 مليون جنيه إسترلينى (الجنيه الإسترلينى يعادل 78ر1126 دينار أردنى) لمساعدته على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

وقال ليبدة إن المبلغ سوف يقدم كمساعدات للمحافظات الأردنية التى يقطن فيها اللاجئون السوريون، وذلك على مدار سنتين.. منوهًا بأن إجمالى المبلغ الذى قدمته بريطانيا للأردن منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن يبلغ 90 مليون جنيه إسترلينى.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 550 ألف لأجئ سورى، فضلا عن وجود ما يزيد على 600 ألف سورى قبل الأحداث، وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.

وكان رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور قد أعلن مؤخرا أن أعداد السوريين فى المملكة يتجاوز مليونا و250 ألف سورى، فيما قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى إن بلاده ستكون فى حاجة لحوالى 850 مليون دولار (الدولار يعادل 708ر0 دينار أردنى) فى حال وصل عدد اللاجئين السوريين للمملكة إلى مليون لأجئ مع نهاية العام الجارى.