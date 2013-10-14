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شركة فنادق تقيم مشروعًا للإسكان السياحى فى مصر

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شركة فنادق تقيم مشروعًا للإسكان السياحى فى مصر شركة فنادق تقيم مشروعًا للإسكان السياحى فى مصر

قال محمود حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روز ريزورت للفنادق فى ، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه "36 مليون دولار" فى إقامة مرحلة أولى من مشروع للإسكان السياحى فى منطقة سهل حشيش بالغردقة شرق مصر.

وأضاف حمدى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول أن إجمالى تكلفة المشروع تصل إلى 600 مليون جنيه.

وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة شركة روز ريزورت للفنادق، فإن لدى مصر قدرة على زيادة الاستثمارات السياحية خلال الفترة المقبلة، مع عودة الحركة السياحية، بعد رفع العديد من الدول لتحذيرات السفر لمصر.

وكانت العديد من الدول الأوروبية قد رفعت تحذيرات السفر لوافديها لمصر بداية أكتوبر الجارى إلى منطقتى البحر الأحمر شرق مصر وجنوب سيناء شمال شرق البلاد.

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة شركة روز ريزورت للسياحة فإن منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات السياحية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية فى كل من البحر الأحمر والغردقة نحو 135 ألف غرفة من إجمالى 225 ألف غرفة عاملة بمصر.

وكانت محافظة البحر الأحمر شرق مصر، أكدت أن هناك 30 ألف غرفة تحت الإنشاء بحاجة لنحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بها.

وبحسب تقرير صادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية، يبلغ عدد وحدات الإسكان السياحى المعتمدة فى محافظة البحر الأحمر 17.4 ألف وحدة تتوزع بواقع 7811 وحدة فى الغردقة، والقصير 7586 وحدة ومرسى علم 2073 وحدة.

وقال نائب رئيس شركة روز ريزورت، إن وحدات الإسكان السياحى تعمل على رفع متوسط الإقامة للسائح فضلاً عن زيادة متوسط تكرار الزيارة لمصر.

وتوقع وصول متوسط الاشغالات فى فنادق البحر الأحمر خلال الشتاء الحالى إلى 70% مع تزايد رفع الدول لتحذيرات السفر لمواطنيها لزيارة مصر.

وكانت نحو 17 دولة أوربية حتى نهاية الأسبوع الماضى، قد أكدت رفع تحذيرات السفر لمواطنيها إلى مصر.

وتمثل السياحة الأوروبية نحو 72% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويًا.

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مصر 365

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