خادم الحرمين يتلقى اتصالي تهنئة من سلطان عمان ورئيس الإمارات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اتصالاً هاتفياً امس من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث اقليمياً ودولياً.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اتصالاً هاتفياً امس من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.