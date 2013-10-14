وزارة الصحة تنفى ادعاءات عدم فاعلية الدواء المصرى

أصدرت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الأحد بيانا صحفيا بشأن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن بعض الادعاءات بأن الدواء المصرى غير فعال.

وأوضحت الوزارة، أنه سبق أن أثيرت مثل هذه الادعاءات وقد تم فى حينه إرسال عينات من الدواء المصرى لتحليله بالخارج وقد جاءت جميع النتائج مطابقة، وأن هذا من شأنه التشكيك فى جودة الدواء المصرى والجهات الرقابية المصرية المسئولة.

وطالبت من يدعى عدم فاعلية دواء بالتقدم بإبلاغ مركز اليقظة الدوائية بوزارة الصحة لفحص الشكوى والتأكد منها.

وأشارت إلى أنه يتم الموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول فى السوق المصرية من خلال بعض المعايير والاشتراطات التى تؤكد أن هذا المستحضرات لا تقل على مثيلتها من الأدوية المستوردة وهذه المعايير تتمثل فى (الفاعلية – الأمان – الجودة ).

وذكرت أنه لاستيفاء هذه المعايير تمر المستحضرات الصيدلية بالمراحل الآتية وهى تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، من حيث المحتوى من المادة الفعالة (تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومى والمستشفيات )، وإجراء دراسات التكافؤ الحيوى للمستحضرات الجنسية للتأكد من توافرها وإتاحة المادة الفعالة فى جسم المريض بالمقارنة بالمستحضر الأصلى للتأكد من فاعلية المستحضر المحلى ولا يتم الإفراج عن التشغيلات للتداول بالسوق المحلية إلا بعد اجتياز المستحضرات الجنسية "المختلطة" لدراسات التكافؤ الحيوى.

كما يتم تحليل جميع المواد الخام الفعالة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ولا يسمح بالإفراج إلا بعد صدور النتائج بالمطابقة، وإلزام الشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية بتقديم شهادة (GMP) للتأكد من أن الخامة الدوائية قد تم تصنعيها طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد لضمان جودة وأمان وفاعلية المادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع، كذلك التفتيش الدورى على خطوط الإنتاج بالمصانع المنتجة وفقا لقواعد التصنيع الجيدة لمنظمة الصحة العالمية، ويتم وقف الإنتاج فى حالة عدم مطابقة خطوط الإنتاج لاشتراطات التصنيع الجيد.

> وتقوم إدارة اليقظة بتقييم مأمونية الدواء من خلال الملفات العلمية المقدمة من الشركات ودراسة ومتابعة المستحضرات فى مرحلة ما بعد التسويق من خلال تجميع التقارير النمطية الدورية عنه من خلال المستشفيات عن طريق المراكز الفرعية لليقظة الدوائية، ومتابعة تحديث نشرات الأدوية المتداولة، بالإضافة إلى متابعة التحذيرات والآثار الجانبية التى يتم رصدها من المواقع الرسمية للسلطات الصحية العالمية.

وأشار البيان إلى أن ما ذكر يوضح أن القواعد والإجراءات الرقابية المتبعة من قبل وزارة الصحة من شأنها التأكد من الجودة والفاعلية العلاجية ومأمونية المستحضرات الصيدلية المتداولة، حرصا على صحة المريض المصرى.

وجاء فى البيان أن الوزارة تهيب بوسائل الإعلام بالحرص على التواصل مع الوزارة لاستيضاح كل ما يتعلق بالدواء، حيث إن ترويج مقولة إن الدواء المصرى غير فعال يثير البلبلة ويشكك فى جودة الدواء المصرى ويؤثر على ثقة المريض فى الدواء المحلى.

وعلى صعيد آخر، علقت الوزارة فى بيانها على نواقص الأدوية، مؤكدة أنه لا يوجد نقص فى أدوية الطوارئ أو العمليات الجراحية أو السكر أو القلب أو ضغط الدم أو الأنسولين، وتوضح النشرة الأخيرة لنواقص الدواء عن وجود نحو 30 صنفا لها بدائل لها نفس التأثير العلاجى مع العلم أن هناك أدوية كانت مدرجة فى نشرة النواقص فى الشهر الماضى تم توفيرها جميعا من ضمنها أقراص منع الحمل والسوليوكورتيف فيال والهرمونات ونقفط الأنف أفرين، أما بالنسبة لمستحضر البنل المعروف بالحبة الصفراء فانه يوجد له بديل بنفس المادة الفعالة وبسعر أرخص "ميباكيور".