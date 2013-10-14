الأمن يحصن مداخل المطار ويصرف مجموعة من الألتراس لم تتورط فى عنف

تمركزت قوات الأمن المركزى، وقوات أمن مطار القاهرة الدولى، بمداخل المطار باتجاه شارع صلاح سالم ومساكن الشيراتون، تحسباً لقدوم أعضاء ألتراس أهلاوى، بعد القبض على العشرات منهم، لقيامهم بإشعال الشماريخ ومحاولة اقتحام الصالة وضرب طلقات خرطوش وبلى أثناء استقبالهم بعثة النادى الأهلى لكرة اليد.

فيما أفرجت قوات أمن المطار عن عدد ممن تم القبض عليهم، بعد التأكد من سلامة البطاقة الشخصية، وعدم تورطهم بالأحداث التى وقعت، وتم ترحيل باقى المتهمين إلى معسكر السلام، وعرضهم على نيابة النزهة صباح غد، للتحقيق فى ملابسات الواقعة.

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