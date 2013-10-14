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طبيب إخوانى يرفض إسعاف ضابط شرطة مصاب فى تفجيرات سيناء

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طبيب إخوانى يرفض إسعاف ضابط شرطة مصاب فى تفجيرات سيناء طبيب إخوانى يرفض إسعاف ضابط شرطة مصاب فى تفجيرات سيناء

قال النقيب إسلام إقبال، ضابط شرطة من مصابى الحادث الإرهابى الذى طال مديرية أمن جنوب سيناء خلال الأسبوع الماضى، إنه تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ عقب إصابته بانفجار فى العين وإصابات متفرقة فى الجسد، والتى مكث فيها قرابة الساعتين دون أى اهتمام أو إجراء أية فحوصات له بسبب التعمد من قبل دكتور ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف"إقبال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أنه طلب الطبيب المسئول للاستفسار عن سبب هذا التعامل على الرغم من الإصابة البالغة التى يعانى منها ففوجئ بالطبيب يقول له "بسبب اللى بتعملوه فى رابعة" فقلت له "أنا أهم شىء عندى عينى يا دكتور" فقال لى "أنا هخيطلك عينك وأنا مش مسئول عن أنك تشوف أو متشفش".

وأكد "إقبال" أنه سيتقدم ببلاغ ضد هذا الطبيب عقب خروجه من المستشفى وامتثاله للشفاء لضمان عدم تكرار هذه الواقعة مع شخص آخر، وليس من أجل الانتقام منه.

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مصر 365