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داعية يطالب الأزهريين بمعاونة الأوقاف فى سد عجز المنابر‎

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داعية يطالب الأزهريين بمعاونة الأوقاف فى سد عجز المنابر‎ داعية يطالب الأزهريين بمعاونة الأوقاف فى سد عجز المنابر‎

وجه القيادى الدعوى الشيخ حمدى قدوسة نقيب الأئمة والدعاة بالقليوبية، دعوة إلى الأزاهرة "علماء الأزهر" للسيطرة على المنابر، سواء كانوا هم من مدرسى الأزهر أو خريجى الأزهر فى جميع المحافظات، لدعم الأوقاف لسد العجز الذى خلفه قرار وزير الأوقاف بإلغاء تصاريح الخطابة لغير الأزهريين فيسارعون بالتوجه إلى مديريات الأوقاف لتمكينهم من المنابر التى خلت من الخطباء غير الأزهريين وأن يكونوا على قدر المسئولية.

وأضاف قدوسة، لليوم السابع، أن خريج الأزهر ليس مجرد خريج وإنما عليه مسئولية عظيمة تجاه وطنه ودينه فهو يحمل رسالة كبرى ويلزمه تبليغ هذه الرسالة إلى مجتمعه، لأنه قيمة كبيرة ولابد أن يستشعر هذه القيمة ولا يستهين بنفسه.

مؤكداً أن النقابة تطالب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عدم التراجع عن هذا القرار فإن لكل قرار ردة فعل ومعالجة للموضوع ولو بغلق بعض الزوايا فى صلاة الجمعة حتى يتم سد العجز.

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مصر 365