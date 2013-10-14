جمعية "بيوت الشباب" تحتفل بعيدها الـ60 أول ديسمبر المقبل

تحتفل جمعية بيوت الشباب المصرية EYHA بالعيد الـ60 للجمعية (1954 / 2014) خلال الفترة من 2 وحتى 5 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزارة الشباب.

> ومن جانبه قال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إطلاق اسم "الفيلا كوهينور" على المركز الرئيسى للجمعية، وذلك تيمناً بأول بيت شباب عائم مملوك للجمعية، وهو"العائمة كوهينور" وأول بيت شباب ثابت للجمعية، وهو"الفيلا كوهينور"، وخاصةً أن المركز الرئيسى للجمعية كان يستغل كبيت شباب، وذلك قبل إنشاء بيت شباب القاهرة الحالى.

وأشار عثمان أنه سيتم أيضا إطلاق أسماء القيادات التاريخية لحركة بيوت الشباب وأهم مؤسسيها والرواد الأوائل والشخصيات المؤثرة فى تاريخ الحركة بمصر على القاعات الكبرى ببيوت الشباب، بدءاً باللواء أركان حرب حسن رجب والأميرالاى حسين مصطفى.

> وأوضح عثمان أنه سيتم إنشاء أسر لأصدقاء بيوت الشباب والجامعات والهيئات الشبابية للعمل على نشر رسالة حركة بيوت الشباب، وتحقيق أهدافها وإطلاق أسماء القيادات التاريخية لحركة بيوت الشباب والرواد الأوائل والشخصيات المؤثرة فى تاريخ الحركة على تلك الأسر، تخليداً لذكراها فى عيد الجمعية الستينى.

وذكر عثمان أن أهم الفعاليات ستكون إنتاج مادة فيليمية وتقارير مصورة وأفلام كارتون ورسوم متحركة توثق تاريخ حركة بيوت الشباب، وذلك عن طريق عمل مسابقات بين طلبة كليات (فنون جميلة / فنون تطبيقية / معهد السينما).