الاتصالات: هناك تغيير بمركز معلومات "رئاسة الوزراء" فى الفترة المقبلة

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعديلا قادما، وتغييرا داخل رئاسة مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حلمى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" عبر شاشة "اليوم" الفضائية، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم المحاور لسيادة مصر الجديدة ومصر المستقبل، مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال هى عصب أى دولة كبيرة.

وطالب وزير الاتصالات إلى ضرورة أخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورها داخل الدستور الجديد للبلاد، حفاظا على الأمن القومى للبلاد.