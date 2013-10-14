"الداخلية": "الأولتراس" أطلق الشماريخ على أمن المطار عندما منعه من اقتحام صالة "1"

كتب : محمد عاشور الأحد 13-10-2013 22:10

أولتراس اهلاوي

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن 400 من أفراد مجموعة "أولتراس أهلاوي" تجمعوا أمام مطار القاهرة، جاءوا لاستقبال فريق اليد للنادي الأهلي، وحاولوا اقتحام صالة الوصول رقم "1"، مشيرا إلى أن الأمن منعهم من الاقتحام فأطلقوا على الأفراد والضباط الشماريخ.

وأضاف عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه تم القبض على 40 من هذه المجموعات، بعد محاولة تفريقهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى أن قوات الأمن مستعدة لتأمين مباراة مصر وغانا في المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل بخطط محكمة، لأن هذه المباراة تهم المجتمع المصري كله.

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