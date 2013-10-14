أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"الداخلية": "الأولتراس" أطلق الشماريخ على أمن المطار عندما منعه من اقتحام صالة "1"

Google+ Print
"الداخلية": "الأولتراس" أطلق الشماريخ على أمن المطار عندما منعه من اقتحام صالة "1" "الداخلية": "الأولتراس" أطلق الشماريخ على أمن المطار عندما منعه من اقتحام صالة "1"

كتب : محمد عاشور الأحد 13-10-2013 22:10

أولتراس اهلاوي

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن 400 من أفراد مجموعة "أولتراس أهلاوي" تجمعوا أمام مطار القاهرة، جاءوا لاستقبال فريق اليد للنادي الأهلي، وحاولوا اقتحام صالة الوصول رقم "1"، مشيرا إلى أن الأمن منعهم من الاقتحام فأطلقوا على الأفراد والضباط الشماريخ.

وأضاف عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه تم القبض على 40 من هذه المجموعات، بعد محاولة تفريقهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى أن قوات الأمن مستعدة لتأمين مباراة وغانا في المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل بخطط محكمة، لأن هذه المباراة تهم المجتمع المصري كله.

أخبار متعلقة :

أولتراس أهلاوي تدعو للتجمع أمام "الكلية الحربية" بعد القبض على 15 منهم باشتباكات المطار

إغلاق طريق المطار بسبب اشتباكات أولتراس أهلاوي والأمن

تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وأولتراس أهلاوي بمدخل مطار القاهرة

مدير أمن مطار القاهرة يتفقد صالة "1" بعد اشتباكات أولتراس أهلاوي مع الأمن

"الصحة" تدفع بسيارات إسعاف لإنقاذ المصابين في اشتباكات الأمن والأولتراس

مصفحات الشرطة تطارد أعضاء أولتراس أهلاوي عقب اشتباكات المطار

القبض على مجموعة من أولتراس أهلاوي في المطار بعد اشتباكات مع الأمن

تحطم الواجهات الزجاجية لصالة "1" بالمطار في اشتباكات أولتراس أهلاوي والأمن

اشتباكات عنيفة في مطار القاهرة بين أولتراس أهلاوي وقوات الأمن

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر