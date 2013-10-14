بالصور| المشتركون يسرقون الأضواء بعروض رائعة بالحلقة الخامسة من "Arabs Got Talent"

كتب : سهيلة حامد الأحد 13-10-2013 23:38

شهدت المواهب غير التقليدية، حضوراً لافتاً، فيما سرق المشتركون الأضواء بتقنياتهم المُبتَدَعة، وأساليبهم الفنية البعيدة عن كلّ ما هو مألوف وكلاسيكي، وذلك في الحلقة الخامسة من الموسم الثالث لـ "Arabs Got Talent"، على MBC4 وMBC مصر.

أوّل المتأهّلين كان محمد أشرم من لبنان، الذي غنّى موّالاً أعقبه بأغنية، فكان صوته وأداؤه شبيهيْن بصوت وأداء نجوى كرم، التي لم تتردّد في منحه صوتها، وكذلك فعل أعضاء لجنة التحكيم. بدورها، قدّمت هدير الحامي من مصر رقصة باليه كلاسيكية رَوَت من خلالها لوحة درامية متكاملة بأداء راقٍ وأسلوب ذكي، فنالت بطاقة التأهل بالإجماع. وعن فئة الرقص، قدّم فريق "The Freestylerz" لوحة في رقص الـ "فري ستايل" فحصد 4 نعم، شأنه في ذلك شأن فريق "TNT" من اليمن، الذي أبهر اللجنة باستعراضٍ راقص مليءٍ بالحيوية والحماسة، فنال عليه بطاقة التأهّل بالإجماع.

أما المشترك محمّد عراقي من مصر، فاختار تأدية وصلة راقصة عن فئة "الرقص الشرقي"، لينال عليها بطاقة التأهّل، وذلك بعد أن تنافس العديد من الرجال في هذه الفئة التي لطالما كانت حكراً على النساء، غير أن الرفض القاطع وأزيز الجرس الأحمر كان من نصيب معظمهم.

من جانبهما، أبهر عضوا فريق "Twam"، التوأم سمير وياسين من المغرب، الحضور بتناسق حركاتهما الأكروباتية الراقصة، فتأهلا بجدارة.

وعن فئة الرقص الإيمائي الكوميدي، نجح موسى الجاسم من لبنان في نيل بطاقة التأهل بـ 3 أصوات. وكذلك فعل فريق "Brothers Joy" من المغرب عن فئة رقص الـ "هيب هوب". أما فريق "Brake or Die Crew" من المغرب، فقدّم نمطاً جديداً في رقص الـ"بريك دانس"، إذ أدخل عليه السياق الكوميدي إلى جانب الحركات التعبيرية والتمثيلية، فاستحقّ إجماع اللجنة.

ولاحقاً، لم تلبث أصوات قرع الجرس الأحمر أن تتوالى مع مجموعة من المشتركين، الذين لم يتمكنوا من نيل قبول اللجنة سواءً في الشعر الحديث، أو الغناء باللغة الإنجليزية، وكذلك الكوميديا الارتجالية، واستعراض الفنون القتالية المُفرِطة في العنف، وغيرها من المواهب غير المكتملة.. إلى أن أشعل بلال حسن من مصر الحماسة بين الجمهور واللجنة، عبر عرض قوي في ألعاب السيرك يرقى إلى مصاف العالمية، فجاء أداؤه متميزاً من حيث الدقة والخفّة والتوازن، لينال إجماع اللجنة وإعجابها.

وعن فئة العزف، فاجأ طاهر جعفر من السعودية اللجنة بمعزوفةٍ على البيانو من تأليفه، وهو الذي لم يدرس الموسيقى يوماً، فتمكّن بفضل موهبته الفطرية من نيل بطاقة التأهّل بالإجماع. أما الشاب مارك لحود من لبنان، فأبدع رغم حداثة سنّه، في العزف على البيانو بمهارة فائقة وتقنية منقطعة النظير، فاستحق "4 نعم". بدوره، ابتدع دانيال الصايغ من لبنان طريقة مُختلفة في العزف الإيقاعي باستخدام مجموعة كبيرة من أواني المطبخ التي حملها على صدره وخصره، مبرزاً موهبةً استثنائية، فنال بطاقة التأهّل.

وعن فئة الرسم، أثبتتْ المواهب غير التقليدية قدرتها على نيل إعجاب الجمهور واللجنة. فقد أبدع صفيان بقالي من المغرب باستعراضٍ فني استخدم فيه تقنية غير مألوفة في الرسم التعبيري، وذلك باستعماله الفرشاة والماء بالإضافة إلى لمسة سحرية من بخّاخ اللون "السبراي"، علماً أن صفيان هو المتسابق الذي كان قد اختير للمشاركة عن طريق مسابقة "Stars Scout" على الموقع الرسمي للبرنامج.

أما وائل عبد الهادي من تونس، فقدّم لوحةً لوجه العميد علي جابر رسمها مقلوبةً رأساً على عقب.

وفي غناء "الراب"، فازت ميام محمود من مصر ببطاقة التأهّل للدور نصف النهائي، فيما اختتم أحمد حسن من السودان عروض الحلقة، وهو الذي فشل خلال الموسم الماضي بإقناع اللجنة بغنائه لـ مايكل جاكسون، فجاء عرضه هذا الموسم مختلفاً إذ قدّم عن فئة غناء "الراب" رسالة اجتماعية وعرضاً قوياً أثار حماسة الجمهور، فاستحقّ التأهّل، مُسدلاً بذلك الستار على منافسات الحلقة الخامسة من الموسم الثالث لبرنامج "Arabs Got Talent".