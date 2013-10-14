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ممثل بعثة اليوناميد لحفظ السلام بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين

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ممثل بعثة اليوناميد لحفظ السلام بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين ممثل بعثة اليوناميد لحفظ السلام بدارفور يدين مقتل أحد المراقبين العسكريين

كتب : أ ش أ الأحد 13-10-2013 23:19

أدان ممثل بعثة منظمة "اليوناميد" لحفظ السلام بدارفور محمد بن شمباس، حادث مصرع أحد المراقبين العسكريين من جمهورية زامبيا، الذي لقي حتفه على يد مجموعة مسلحة بالفاشر يوم الجمعة الماضي.

وأضاف بن شمباس، في تصريح صحفي اليوم، أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام هو بمثابة "جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن الهدف من وجود موظفي اليوناميد، خدمة السلام وحماية أهل دارفور.

وناشد ممثل منظمة اليوناميد حكومة السودان بذل ما في وسعها للقبض على المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، مؤكدًا استعداد اليوناميد التام للتعاون الوثيق مع السلطات المعنية بالسودان من أجل تحقيق ذلك.

وقدّم شمباس التعازي إلى أهل جندي حفظ السلام وأصدقائه وإلى حكومة جمهورية زامبيا، كما أشاد بالتضحيات التي تبذلها قوات حفظ السلام التابعين لليوناميد في إطار جهودهم لإحلال السلام في دارفور، بحسب قوله.

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