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رئيس الوزراء الفلسطيني: التعايش المسيحي الإسلامي ببلادنا يعكس رغبة الشعب في السلام

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رئيس الوزراء الفلسطيني: التعايش المسيحي الإسلامي ببلادنا يعكس رغبة الشعب في السلام رئيس الوزراء الفلسطيني: التعايش المسيحي الإسلامي ببلادنا يعكس رغبة الشعب في السلام

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن التعايش المسيحي الإسلامي في الأرض الفلسطينية يعكس رغبة الشعب الجامحة بالعيش كبقية شعوب العالم بأمن وسلام داخل دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال استقباله مساء اليوم برام الله وفدًا من جمعية الكتاب المقدس، أهمية تعزيز التعاون الإسلامي المسيحي وتحقيق التعايش والتسامح بين الديانات بما يتيح للشعوب العيش بسلام وأمن وهذا هو طموح شعبنا بأن ينعم بالأمن والسلام ويقيم دولته المستقلة ويتخلص من الاحتلال.

ومن جانبه، أكد وفد الجمعية دعمه لطموحات الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه من أجل تحقيق أحلامه بالتحرر وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مشددًا على وقوفه إلى جانب مطالب الفلسطينيين العادلة وتعزيز صمودهم على أرضهم وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، مطالبًا السماح بافتتاح مقر للجمعية في مدينة طولكرم.

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