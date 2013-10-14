المدرعات تحمي ختام مهرجان الإسكندرية.. وعادل أدهم يحصل على درع خاص

الفرنسي "أولين" يفوز بجائزة أحسن فيلم بالمسابقة الرسمية بالمهرجان

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 33 دقيقة

تحت رعاية القوات المسلحة ووسط حراسة مشددة ومدرعات حربية أمنت فندق تيوليب، أقيم حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي منذ ساعات قليلة، وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين على رأسهم محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي والأمير أباظة رئيس المهرجان وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة والسفراء الأجانب، وحضرت الحفل سمية الخشاب وفيفي عبده وماجد المصري وهاني مهني ومنير الوسيمي والمخرج السوري باسل الخطيب.

وفاز الفيلم الفرنسي "أولين" بجائزة أحسن فيلم بالمسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ29، وقام باستلامها القنصل الفرنسي بالإسكندرية، وقام بتوزيع جوائز حفل الختام اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية.

وبدأ الحفل بأوبريت غنائي من تأليف مصطفى الضمراني وإخراج هشام عطوة، وألحان منير الوسيمي واستعراضات عاطف عوض، وتضمن الأوبريت 3 لوحات؛ الأولى عرض راقص عن الإسكندرية، والثاني عن السينما، ولوحة أخيرة عن لحظة العبور، ثم عرض كبير للألعاب النارية أضاءت سماء الحفل.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن المهرجان مر بظروف صعبة كادت أن تتسبب في إلغائه، وأوضح أنه على الرغم من مستوى الأعمال المتوسط، إلا أننا أردنا استكمال المشوار.

وقال اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، إن الروح الوطنية هي التي فرضت علينا إقامة المهرجان لنثبت أن مصر تنعم بالأمن والأمان وليس كما يتردد في وسائل الإعلام المغرضة.

وتم الإعلان عن جوائز المهرجان، والتي فاز في مسابقتها الرسمية الفيلم الإيطالي "علي ذو العيون الزرقاء" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الكاتب جمال بن حامد على أفضل سيناريو عن فيلم "خيل الله"، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة ايمليا متوس عن الفيلم اليوناني "متعة"، وجائزة الإبداع الفني حصل عليها فيلم "يا خيل الله" وتسلمها الفنان محمد مفتاح، وجائزة أفضل مخرج للمخرجة هالة لطفي.

وتم توزيع جائزة الفيلم العربي التسجيلي والقصير والتي ترأس لجنتها الناقد علي أبو شادي، حيث تم توجيه تحية وشهادة تكريم لفيلم "ويبقى عدوان" للفلسطيني معتصم عدوان، واستشهد عقب تصوير الفيلم.

منحت جائزة خاصة للمخرج السعودي حمزة طرزان عن فيلم "كيرم"، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي أقل من 60 دقيقة، لفيلم "ناجي العلي في حضن حنظلة" لدكتور عبد الحق منطرش، وأفضل فيلم روائي قصير أكثر من 60 دقيقة، للفيلم العراقي "بغداد ميسي".

ومنح اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، درع خاص لفنان الإسكندرية، الراحل عادل أدهم وتسلمها الفنان سمير صبري، وذلك تقديرا لمشاوره وتاريخه الفني الحافل بالافلام التي اثرت السينما المصرية.

كما حصلت المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي على درع خاص لإسهامها في الأعمال الفنية التي جسدت بطولات الجيش المصري العظيم، من خلال فيلم "الطريق إلى إيلات"، كذلك حصل المخرج علي عبد الخالق على درع عن فيلم "أغنية على الممر".

وتقدم نادي سينما الكويت ورئيسه حسين الخوالد بدرعين تكريم، أحدهم للمحافظ اللواء طارق المهدي، والآخر لرئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة.