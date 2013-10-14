أسقف طنطا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى بالغربية

تقدم الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها بالتهانى للشعب المصرى وللمسلمين بعيد الأضحى المبارك، وقام نيافته بزيارة ميدانية لساحة مسجد السيد البدوى لتقديم تهانى الكنيسة رسميا.

ورافق نيافته فى الجولة القمص حنا بسطوروس والقس فلو باتير ميشيل فى حضور الشيخ ربيع لاشين إمام وخطيب المسجد الأحمدى والشيخ حسين وهدان والشيخ عبد الفتاح الدلتونى والشيخ محمد حامد وكيل إدارة الأوقاف ومدير عام الأوقاف بالغربية.

وأكد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعضو لجنة الخمسين المنوطة بصياغة الدستور فى كلمة وجهها لمشايخ وأئمة الأوقاف حضور الزيارة أن الأعياد الدينية فرصة طيبة لتبادل الزيارات، خاصة بالأعياد، وهذه مناسبة لها أهمية كبرى للمسلمين، وهو عيد الأضحى المبارك فنتقدم للشعب المصرى والعربى الإسلامى بالتهنئة بالعيد، وهى صورة تعبر عن أصالة الشعب المصرى ليرى الغرب مدى الوحدة والتعاون والحب بيننا، مؤكدا أن محاولة اختراق المسلمين والمسحيين من المستحيل.