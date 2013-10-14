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بالصور.. "النور" بكفر الشيخ يدعو المصريين للاحتفال بيوم عرفة

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شهدت مدينة كفر الشيخ فعالية لحزب النور بمدينة كفر الشيخ لعرض داتا شو، لمكانة يوم عرفة وصيامه والتقرب لله وتم توزيع أوراق لبيان عظة يوم عرفة ورفع الله قدره على الأيام، فهو الذى أقسم الله به لقوله تعالى "وشاهد ومشهود" فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهو يوم أخذ الميثاق وهو اليوم الذى أكمل الله فيه الدين.

وهو اليوم الذى يعتق الله خلقاً كثيراً من النار، وهو اليوم الذى يكفر بصيامه سنتين، وهو اليوم الذى جعل الله فيه دعاء خير الدعاء، حيث تواجد عدد من أعضاء حزب النور والدعوة السلفية بالفعالية.

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