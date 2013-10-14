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إنقاذ حياة الآلاف من الإعصار في الهند.. ودمار عدد كبير من الأكواخ

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إنقاذ حياة الآلاف من الإعصار في الهند.. ودمار عدد كبير من الأكواخ إنقاذ حياة الآلاف من الإعصار في الهند.. ودمار عدد كبير من الأكواخ

كتب : رويترز منذ 27 دقيقة

أنقذت عملية إجلاء ضخمة آلاف الهنود من أعنف إعصار تتعرض له البلاد منذ 14 عامًا، لكن عمال المساعدات حذروا، اليوم، من أن هناك نحو مليون إنسان مازالوا في حاجة إلى المساعدة بعد أن دمّر الإعصار منازلهم وسبل حياتهم.

ومن المتوقع أن يتلاشى الإعصار فايلين خلال 36 ساعة، حيث فقد قوته اليوم، مع دخوله إلى اليابسة بعد أن ضربها قادمًا من خليج البنغال أمس مصحوبًا برياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر، ما أدى إلى تدمير عشرات الآلاف من الأكواخ وسقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وقالت حكومة ولاية أوديشا إن عدد القتلى وصل الى 15 شخصًا جميعهم لاقوا حتفهم عندما ضربت العاصفة اليابسة قادمة من المحيط، ولقي معظم القتلى حتفهم عندما سقطت عليهم أشجار وقتلت امرأة عندما انهارت عليها جدران منزلها المصنوع من الطوب اللبن.

ويتناقض هذا العدد القليل نسبيًا مع العدد الكبير لضحايا آخر إعصار كبير عام 1999 في أوديشا حيث بلغ 10 آلاف قتيل.

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