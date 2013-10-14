بالفيديو .. تونس تهدر حفلة أهداف ضد الكاميرون نحو الوصول للبرازيل

ساهم تألق كارليس إيتادجي حارس مرمى الكاميرون في خروج مواجهة ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 بالتعادل السلبي.

وأهدر نسور قرطاج أكثر من فرصة أكيدة للتسجيل كانت كفيلة بخروج تونس فائزة بهدف على الأقل، إلا أن سوء إنهاء الهجمة وتألق إيتادجي حال دون ذلك.

وتحل تونس ضيفا على الكاميرون في 17 نوفمبر المقبل، وباتت فرصها معقدة على أرض الأسود في لقاء العودة.

وبدأت تونس المباراة بهجوم مكثف في وجود صابر بن خليفة وأمين الشرميتي وسامي علوجي ووسام بن يحيى.

وكادت تونس أن تسجل بعد 12 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما انفرد صابر بن خليفة بحارس الكاميرون سدد أرضية ولكن الأخير تعامل معها بالقدم. (شاهدها من هنا)

وتألق حارس الكاميرون وصد تسديدة قوية من ياسين الشيخاوي من وسط الملعب في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني اعتمد تونس على انطلاقات ياسين ميكاري في الطرف الأيسر وصنع أكثر من كرة عرضية، أهدر البديل فخر الدين بن يوسف فرصة التسجيل برأسية من قلب المرمى. (شاهدها من هنا)

ومن ركلة ركنية تونسية، ترسل بشكل رائع تحولت بالرأس ولكن إيتاندجي يتألق مجددا. (شاهدها من هنا)

ووسط الضغط التونسي كاد الكاميرون أن يسجل هدفا، ولكن سوء تصرف من بيير ويبو مهاجم الأسود سدد كرة سيئة وخرجت محافظة على عذرية شباك تونس. (شاهدها من هنا)

وكثف رود كرول المدير الفني لتونس ضغطه على الكاميرون بتغييراته بالدفع بعصام جمعة وأنيس بن حتيرة ولكن دون جدوى حتى انتهى اللقاء سلبيا.