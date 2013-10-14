تحرك رسمي لعودة النشاط الكروي في مصر 22 أكتوبر بدون جمهور

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لأندية الزمالك وطنطا والإسماعيلي والقناة يخطرهم فيه بموعد مواجهتهم في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع طنطا – بحسب الخطاب- يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب الجونة بدون جمهور في الساعة الثانية والنصف ظهرا.

على أن يلعب الإسماعيلي أمام القناة في الموعد ذاته يوم الأربعاء 23 أكتوبر.

وكان النشاط الكروي قد توقف في مصر منذ 30 يونيو الماضي.

وتعتبر أندية النصر والإنتاج الحربي هم أول من تأهل لدور الثمانية في كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري وحلوان العام على الترتيب.

بينما لم تحدد موعد مواجهات إنبي وبتروجيت، الزرقا والألمونيوم.