الأشخاص الذين يبذلون مجهودا عاليا هم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

نظرا للتغيرات الجوية لوحظ خلال هذه الأيام إصابة الكثير من الأطفال والشباب وكبار السن بالأنفلونزا نتيجة لتغيرات الجو، وضعف المناعة.

قال الدكتور محمود محمد عمرو استشارى الأمراض الصدرية بطب القاهرة، إن السبب الرئيسى للإصابة بالأنفلونزا هو ضعف المناعة العامة للجسم ونقص مناعة الجهاز التنفسى.

أضاف الطبيب أن الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود عالى هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض لأن الأشخاص الذين يبذلون مجهودا شديدا تكون مناعتهم ضعيفة، لافتا أن كبار السن والحوامل والمدخنين أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا نتيجة لنقص مناعة الجهاز التنفسى والتعرض لملوثات بيئية وأمراض مختلفة.

>أوضح استشارى الأمراض الصدرية أن من يعانون من أمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمى يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بالأنفلونزا بسبب وجود مشاكل بالجهاز الهضمى، وينتج عنه ضعف فى المناعة العامة.

أشار عمرو أن من الأسباب الرئيسية فى انتشار الأنفلونزا خلال هذه الأيام هو عدم الوعى بالوقاية فازدحام الأماكن العامة والمواصلات والفصول فى المدارس أدت إلى انتشار الأنفلونزا بشكل سريع.

كما وصى الطبيب برفع مناعة الجسم العامة عن طريق تناول الغذاء السليم وممارسة الرياضة وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة، ولبس الكمامة فى المناطق المزدحمة والمواصلات، مضيفا أنه يجب شرب السوائل بكثرة مثل عصير الليمون والبرتقال والمشروبات الدافئة.