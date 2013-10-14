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محافظ سوهاج يتفقد الجمعيات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى

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محافظ سوهاج يتفقد الجمعيات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى محافظ سوهاج يتفقد الجمعيات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى

تفقد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اليوم يرافقه رئيس مباحث ووكلاء وزارات التموين والصحة والطب البيطرى وعدد من الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد منفذ بيع اللحوم التابع لمديرية الزراعة، واطمأن على جودة اللحوم المباعة وأسعارها من بعض المواطنين بما يعادل 43 جنيها للكيلو البلدى، كما تفقد منفذ جمعية الشهيد عبد المنعم رياض لبيع اللحوم، حيث اطمأن على توافر جميع السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتوافر السلع بالأسعار الموجودة على قائمة التسعيرة الاسترشادية.

كما تفقد أيضا منفذ جهاز خدمات القوات المسلحة لبيع اللحوم والسلع واستفسر من بعض المواطنين عن الأسعار والتى وجدت مناسبة لظروف المعيشة.

وفى نهاية الجولة أكد المحافظ على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصا خلال أيام العيد، وأضاف أن السلع واللحوم مناسبة بالنسبة لغلاء الأسعار بالمحافظات الأخرى، كما أضاف أن المحافظة بصدد تشكيل لجنة لدراسة السوق السوهاجى لتحديد تسعيرة مناسبة، مضيفا إلى دخول معظم السلع بقائمة التسعيرة الاسترشادية.

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مصر 365

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