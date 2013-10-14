أنيميا نقص الحديد الأكثر انتشارا بين الأطفال

نجد الكثير من الأطفال منذ الصغر يتناولون الأطعمة التى تحتوى على مكسبات طعم ولون وتغفل الأم عن أضرارها، كما توجد الكثير من الأمهات تظل تعطى الطفل بعد مرور سنة اللبن فقط دون أن تعطيه أطعمة أخرى تحتوى على فيتامينات، ويكون أثر ذلك أنه يسبب عند الطفل "أنيميا نقص الحديد".

قالت الدكتورة آمال البشلاوى أستاذة طب الأطفال وأمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن من الأمراض الأكثر انتشارا بين الأطفال مرض "أنيميا نقص الحديد" حيث يتواجد بنسبة 33%عند الأطفال الرضع، نتيجة عدم التغذية السليمة للطفل لأن معظم الأمهات بعد مرور سنة على الطفل تعطيه لبنا فقط بدون أطعمة أخرى، لافتة إلى أن بعض الأطفال فى سن المدارس يعتمدون فى طعامهم على الشيبسى والمأكولات الحافظة التى تؤثر على صحتهم وتصيبهم بأنيميا نقص الحديد.

> وأشارت الطبيبة أن من أعراض الأنيميا شحوب البشرة والوجه عند الطفل الكسل الدائم وعدم النشاط، كثرة النوم، موضحا أن الأنيميا تؤثر على الأطفال وتسبب نقصا فى النمو ونشاطا زائدا، مع عدم الاستيعاب الدراسى وتأخر التحصيل الدراسى.

> ونصحت أستاذة طب الأطفال وأمراض الدم الأمهات بأنه للوقاية من أنيميا نقص الحديد يجب على الأم أن تعطى الطفل الطعام بعد إتمامه 6أشهر الأغذية المحتوية على الحديد، مثل الموز والتفاح والجوافة والخضار، لافتة إلى أنه إذا كانت الأنيميا شديدة عند الطفل لابد من التوجه للطبيب لتحديد نوع الحديد والكمية التى يجب على الطفل أن يأخذها.