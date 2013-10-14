استشارى أنف وأذن: تحكم فى الأنفلونزا قبل دخول فصل الشتاء

تتسبب الأنفلونزا فى الإصابة بمضاعفات كثيرة، وهو ما لا يعلمه البعض حيث لها مضاعفات خطيرة لا تطال الجهاز التنفسى فقط، وإنما قد تمتد لأعضاء الجسم بالكامل، والأطفال من الفئات المعرضة بشدة للإصابة بالأنفلونزا مما قد يهدد صحتهم.

"تحكم فى الأنفلونزا كى تستطيع الوقاية من تطوراتها "نصيحة أكد بها الدكتور قاسم محمد استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة على خطورة الأنفلونزا وتطورها، وتحور فيروسها على صحة الإنسان بالكامل.

وأضاف قاسم الذهاب إلى الطبيب فى بداية الشتاء ومحاولة السيطرة على الأنفلونزا من البداية وتحجيمها من أهم الإجراءات الوقائية السليمة، ويجب على رب البيت تحصين الأسرة من خلال عمل فحوصات طبية شاملة، بالإضافة إلى القيام بقياس مناعة كل فرد ومدى قدرته على تحمل الأنفلونزا ومقاومتها.

ونصح قاسم بتناول الكثير من الأطعمة والمشروبات والفاكهة التى تحتوى على فيتامين "c" المقاوم للأنفلونزا، وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز مناعة الشخص وتجعله يتحمل المرض وتقيه من تطور الأنفلونزا لتصيب الجهاز التنفسى والصدر ويمتد ضررها لباقى أعضاء الجسم.

اسأل طبيبك عن إمكانية تعاطى المصل المضاد للأنفلونزا الموسمية وسوف يقوم بفحصك جيدا ليرى مدى تحمل جسمك له، وهل تعانى من أى نوع من الحساسية يمنع تعاطيه.

كما نبه على أن الأطفال عرضة للإصابة بالبرد والأنفلونزا والتهاب اللوزتين أكثر من غيرهم، ونصح قاسم الأم بإجراء استئصال للوزتين بمجرد أن يشير الطبيب إلى ذلك وعليها ملاحظة طفلها عن كثب وعدد مرات الإصابة بالتهاب اللوزتين أو الإصابة المتكررة بالبرد والأنفلونزا.