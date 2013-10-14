دراسة: الأطعمة الغنية بالبوليفينول تحد من معدلات الوفاة بين كبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الإيطاليين عن معلومات جديدة ومثيرة، أشرف عليها فريق من الباحثين الإيطاليين والأمريكيين عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الفوائد الصحية للأطعمة الغنية بمركبات البوليفنيول "Polyphenols ".

وكشف الباحثون ولأول مرة العلاقة بين تناول الأطعمة الغنية بمركبات البوليفينول "Polyphenols " وزيادة العمر الافتراضى للإنسان، حيث كشفت النتائج أن الإكثار من تناول تلك الأطعمة يحد من خطر الوفاة بنسبة 30% بين كبار السن من البالغين مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة منها، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بمركبات البوليفينول: الفواكه والخضروات والمكسرات والقهوة والشاى والبقوليات والحبوب المختلفة، وتم التعرف على أكثر من 8000 مركب فينولى داخل النباتات، لها خواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والعديد من الفوائد الصحية الرائعة الأخرى.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Nutrition"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى، وشملت الدراسة 807 أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاما، واستمرت الدراسة لمدة 12 عاما.