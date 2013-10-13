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"بدراوي" يطالب "الخمسين" بنص دستوري لمواجهة الإرهاب

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"بدراوي" يطالب "الخمسين" بنص دستوري لمواجهة الإرهاب "بدراوي" يطالب "الخمسين" بنص دستوري لمواجهة الإرهاب

كتب : هبة أمين الأحد 13-10-2013 22:31

طالب محي بدراوي، مستشار الشؤون البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة وضع نص دستوري لتفادي أزمة الفراغ السياسي الذي قد تقع فيه الدولة أثناء الاستفتاء على الدستور الجديد، بسبب إشكالية إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، أم إجراء الانتخابات الرئاسية، بتحديد أي الانتخابات التي ستجرى أولا، خاصة وأنه بمجرد خروج الشعب للاستفتاء على الدستور، سيلغى الإعلان الدستوري.

وطالب بدراوي في تصريحات صحفية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة الحفاظ على نسبة الـ 50% العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وتخصيص نسبة للمرأة في المجالس المنتخبة، لتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين، داعيا إياها لوضع مادة دستورية تجعل عقوبة الإرهاب والتخريب تصل للإعدام، لمواجهة عمليات القتل المستمرة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة والداخلية، وتدمير المنشآت العسكرية.

وتابع: "لابد أن تضع لجنة الدستور حدا لعملية التظاهر في ، في ظل هذه الظروف، ويكون الدستور به كافة الصلاحيات التي تحمي حقوق المواطنين، في ظل البدء بالانتخابات الرئاسية، يتولى فيها البلد رئيس جمهورية منتخب بصلاحيات، لإصدار قرارات تواجه هذا الإرهاب الغشيم.

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