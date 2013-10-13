أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس:فتح تعيش حالة تخبط وضياع البوصلة بعد فشل مراهنتها على خيار التسوية

Google+ Print
حماس:فتح تعيش حالة تخبط وضياع البوصلة بعد فشل مراهنتها على خيار التسوية حماس:فتح تعيش حالة تخبط وضياع البوصلة بعد فشل مراهنتها على خيار التسوية

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاتهامات التى وردت على لسان المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف ضد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل.

مشيرة إلى أنه بناها على تقرير إعلامى ملئ بالمغالطات نشرته جريدة "السفير" اللبنانية.

وقالت حماس فى بيان صحفى، مساء اليوم الأحد: "إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة والواقع، وإنما هى محض أوهام لا توجد إلا فى أحلام من نسجها وفبركها ونشرها، وإن دلت على شىء فهى تدل على حالة من التخبط وضياع البوصلة التى يعيشها أصحابها بعد فشل مراهنتهم على المفاوضات العبثية وخيار التسوية، وتعبر عن مستوى التدنى والسوقية فى التعامل مع الخصم السياسى".

كما فندت الحركة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقارير ملفقة عن طلب الحركة إقامة رئيس أو أعضاء المكتب السياسى فى أو سوريا أو غيرها، مشيرة إلى أن كل هذه التقارير الكاذبة هدفها التشويش على الحركة ومواقفها.

وكان المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف قد صرح اليوم، بأن إسرائيل وافقت على زيارة خالد مشعل لقطاع غزة، بعد رفض عدد من الدول العربية السماح له بدخولها مؤخرًا جراء تصريحاته بالتدخل فى الشئون الداخلية لدولة شقيقة.

وأكدت حماس أنها ستظل وفية لشعبها وأرضها ومقدساتها، ولم ولن ترهن قرارها لأحد، ولم ولن تتدخل فى شئون أية دول عربية أو إسلامية، ولن تؤثر فى نهجها أو فكرها أو مواقفها الجغرافية السياسية، ولن يعيق مسيرتها محتل غاصب أو عدو ماكر أو حاقد مضلل، وستبقى دوما متمسكة بخيار المقاومة والوحدة الوطنية على أساس برنامج نضالى سبيلا لتحرير الأرض والمقدسات.

ودعت "حماس" حركة فتح إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة ضد حركة حماس والمقاومة والقيادات الفلسطينية خدمة لأجندات الاحتلال الصهيونى.

كما دعتهم إلى تنفيذ استحقاقات توحيد الصف الوطنى والكف عن التنسيق الأمنى مع الاحتلال والتوقف عن مسيرة المفاوضات العبثية التى ثبت فشلها وعقمها فى تحقيق تطلعات شعبنا وحماية الأرض والمقدسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر