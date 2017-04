هاملت دائماً وأبداً: ما لا نعرفه بين السماء والأرض

فى خضم الصراع السياسى الذى نعيشه هذه الأيام، والذى تحول إلى ممارسة العنف من قبل الإخوان ومؤيديهم، وإلى محاولة تعطيل الحياة اليومية بوسائل خسيسة لا تخطر إلا على بال شياطين الإنسانية، مثل: «عطل سيارتك على الكوبرى»، بينما الأصل فى الصراع السياسى أنه صراع أفكار وبرامج، ولا مكان فيه لأى شكل من أشكال العنف - أقول: فى خضم هذه الحالة، أرجو أن يسمح لى القراء بكتابة هذا المقال الذى يبدو رفاهية فكرية، ولكنى لا أراه كذلك.

أبرقت وكالة يونايتد برس الدولية يوم الأربعاء الماضى من واشنطن أن جيرى وإديث دان ولدا فى مدينة سباليش فورك (ولاية يوتاه الأمريكية) عام 1931، والتقيا فى المدرسة الثانوية، وتبادلا الحب وتزوجا وأنجبا ابنتهما «ديانا»، وعاشا معاً 63 سنة، وتوفيا معاً يوم الخميس 3 أكتوبر، فقد مات جيرى أثناء النوم، وماتت إديث بعد ساعات من فراقه، ودُفنا يوم الجمعة فى مقبرة واحدة.

الروح ملك خالقها، وهو وحده الذى يعلم متى تفارق الجسد، ولا يملك الإنسان أن يقرر متى يموت، فما معنى موت إديث بعد ساعات من موت جيرى؟. تذكرت على الفور مسرحية شكسبير (1564 - 1619) الشهيرة «هاملت»، والتى أحفظ مقاطع كبيرة منها من كثرة قراءتها منذ أن كنت أدرس الأدب المسرحى، وكان يوسف شاهين (1926 - 2008) يطلق عليها «هاملت دائماً وأبداً».

فى هذه المسرحية يظهر طيف والد هاملت بعد موته، ويقول له إنه قُتل ولم يمت، وعندما يعبّر هوراشيو صديق هاملت عن استغرابه يقول له هاملت إن هناك أموراً كثيرة بين السماء والأرض تفوق ما تحلم به فى فلسفتك.

Horatio: O day and night, but this is wondrous....

Hamlet: And there fore as a stranger give it welcome (Horatio).

There are things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy.....

ترجم جبرا إبراهيم جبرا عام 1970 هذا المقطع كالتالى:

هوراشيو: إنه والله لأمر غريب.

هاملت: إذن رحِّب بالغريب. إن فى السماء والأرض يا هوراشيو أموراً أكثر بكثير مما تحلم به فى فلسفتك.

وترجمه محمد عوض محمد عام 1972 بتوجيه من طه حسين، وبمراجعة سهير القلماوى وحسن محمود كالتالى:

هوراشيو: وحق الليل والنهار، إن هذا لأمر غريب.

هاملت: لهذا وجب عليك أن ترحب به كما تفعل بالغريب. وكم فى السماء والأرض يا هوراشيو من أشياء أكثر كثيراً مما يحلم به فى فلسفتك.

