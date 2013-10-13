وزير الطيران المدني: "الأولترس" استخدموا الخرطوش والبلي في اشتباكهم مع الأمن

كتب : حسن حسين منذ 11 دقيقة

صرح وزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل، الذي حرص على التواجد بمطار القاهرة للاطمئنان على المصابين والقادمين للبلاد وحركة الطيران بعد اشتباكات أولتراس أهلاوي مع الأمن، بأن ما حدث بعيدا تماما عن الروح الرياضية، ومبادئ ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأن الاحتفال دائما لاستقبال الفرق التي تشرف مصر دوليا يكون بالورود والدفوف والغناء وليس بحمل الشماريخ والبلي والخرطوش والاعتداء على رجال الأمن والشرطة.

وقال وزير الطيران، لـ"الوطن"، ليس مهما التلفيات فالأرواح أهم من المباني والمنشآت، مضيفا: ولذلك حرصت على الحضور لمتابعة الموقف والاطمئنان على المصابين، وأناشد أعضاء الأولتراس بالتحلي بروح الثورة والمحافظة على الممتلكات لأنها ملكهم.

وأضاف الوزير، أن تلك الأعمال تؤثر على الحركة السياحية بل على الرياضة المصرية، وخاصة وأننا تفصلنا أيام عن مباراة المنتخب أمام غانا.

وأشاد وزير الطيران بالسلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي في تعاملها مع الموقف بهدوء وحرص شديد على هؤلاء الشباب، دون إحداث أي إصابات بهم رغم استخدامهم الخرطوش والبلي الذي أدى إلى إصابة رجال الشرطة.

وأكد وزير الطيران أن الواقعة لم تؤثر مطلقا على حركة السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي