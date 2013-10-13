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' مصر وغانا؟ مباراة بين أكبر فريقين في إفريقيا '

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' مصر وغانا؟ مباراة بين أكبر فريقين في إفريقيا ' ' مصر وغانا؟ مباراة بين أكبر فريقين في إفريقيا '

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

يؤمن الجهاز الفني لمنتخب بأن فريقه وغانا حظوظهما متساوية في الوصول لكأس العالم 2014، بحسب ما صرح به زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بالفراعنة.

وكانت التصريحات على لسان مدربي ومسؤولي غانا قد أبدت ثقة كبيرة في قدرة النجوم السمراء على قنص بطاقة العبور للمونديال من لقاء الذهاب.

ويستقبل منتخب غانا نظيره المصري يوم 15 اكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وقال عبد الفتاح للصحفيين عقب مران يوم الأحد: "لا يوجد مرشح للفوز، لا أحد أقرب من الآخر".

وتابع "لا يمكن التكهن بنتيجة مباراة تجمع أقوى فريقين في القارة كلها".

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فيديو اليوم السابع

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