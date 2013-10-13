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بالفيديو - جمهور غاني يشجع مصر بجنون .. ويتوقع التسجيل لصلاح وأبو تريكة

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بالفيديو - جمهور غاني يشجع مصر بجنون .. ويتوقع التسجيل لصلاح وأبو تريكة بالفيديو - جمهور غاني يشجع مصر بجنون .. ويتوقع التسجيل لصلاح وأبو تريكة

حرص عدد من الجمهور الغاني على الحضور لمدرجات في التدريب وقاموا بتشجيع اللاعبين، بل وتوقع العديد منهم فوز الفراعنة خلال صدام المنتخبين في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وبثت قناة الحياة مقطع تسجيلي من كوماسي يوضح هتافات المشجعين التي تساند مصر ضد غانا.

وقال أحدهم: "مصر ستفوز 2-1"، وفي الخلفية هتافات تساند مصر.

ثم أكد أحدهم "صلاح، سوف يسجل في غانا"، وقام البعض بالهتاف بجنون لمحمد أبو تريكة.

وتمنى عدد من الجماهير فوز مصر على غانا في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.

وتلعب مصر على ملعب بابا يارا في كوماسي لقاء الذهاب، على أن يكون العودة يوم 19 نوفمبر المقبل.

شاهد الهتافات والتشجيع من هنا

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فيديو اليوم السابع

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