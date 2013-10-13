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يوميات "ستار أكاديمي": مشاجرة بين رنا وجان بسبب سماعه للموسيقى رغم الحداد على "وديع الصافي"

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يوميات "ستار أكاديمي": مشاجرة بين رنا وجان بسبب سماعه للموسيقى رغم الحداد على "وديع الصافي" يوميات "ستار أكاديمي": مشاجرة بين رنا وجان بسبب سماعه للموسيقى رغم الحداد على "وديع الصافي"

كتب : محمد عاشور الأحد 13-10-2013 20:22

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي" استمرار تأثر الطلاب بوفاة الفنان وديع الصافي، حيث قرروا إعلان حالة الحداد في الأكاديمية، والامتناع عن سماع الموسيقى وتوقف درس الرقص.

وتشاجرت رنا سماحه مع جان شهيد، عندما دخلت الغرفة ووجده يستمع إلى الموسيقى، وأخبرته أن الأكاديمية في حالة حداد، إلا أن جان طردها من الغرفة وقال لها "مش هتزعلي عليه أكثر مني".

وأدى تصرف جان لحالة من الحزن لرنا، واشتكت لباقي الطلاب، إلا أن مصعب أبدى رفضه تصرفات رنا.

وجاء درس الرياضة، ليخرج الطلاب من حالة الحزن التي عاشوا فيها لأيام، ثم لعب جان مع عبدالله "بلياردو"، وشارك الطلاب اليوميات بدرس الرقص مع "إليسار".

واختتمت اليوميات بوقوف الطلاب دقيقة حداد على روح الفنان الكبير وديع الصافي.

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